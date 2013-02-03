中国平安大股东易主尘埃落定

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
* 保监会同意平保有关汇控出售股权申请,交易终告落幕
* 新任大股东为平保前景增添不确定性
* 後续股价走势料将跟随大盘,亦需关注年报数据 (新增分析师评论及更多背景)
路透香港/北京2月1日 - 尽管过程一波三折,中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)大股东汇丰控股(0005.HK)出售平安H股股权的交易最终获中国监管部门放行.保监会周五公告称,同意平安保险有关正大集团受让平安H股股权的申请.
汇丰(HSBA.L)亦发布新闻稿称,第二批股权转让已获保监会核准,总金额575.91亿港元,将以现金支付.汇丰此前计划此部份将以部份现金、部份向国开行融资支付.
至此平保大股东易主的交易基本尘埃落定,而市场早已闻风而动,平安沪港两地股价大涨.而分析人士认为,前任大股东在金融领域的专业性给予了平安不少正面影响,故此交易对股价的後续影响尚不明确.
"汇丰是比较国际化的金融集团,对平保总归有一些比较正面的影响...,现在汇丰董事逐步退出,让给正大,新换的人以前在金融领域没什麽经验,跟汇丰比感觉不那麽专业",东方证券保险业分析师陈红霞分析称.
她并指出,平保股价走势还要看其年报及大盘趋势,目前大家看好後续这波牛市行情,所以都积极配置保险股,因其具备一定的贝塔"β"属性,即大盘好,它就跟着好.但实际上,保险公司自身的基本面则没有太多亮点.
平安保险A股周五大涨5.29%,收报50.77元人民币,较去年11月低点上涨47%.其H股今日亦收扬1.87%,报70.8港元.
稍早,平保在上海交易所亦发布公告指出,近日收到保监会的批复,同意汇丰将其所持的平安976,121,395股H股转让予卜蜂集团(正大集团)旗下四家附属公司.
汇丰亦在新闻稿中表示,其第二批股权转让将在2月6日完成.
汇丰去年12月5日公告,将所持15.57%的平保股权以727.36亿港元出售予同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司及易盛发展有限公司,均为卜蜂集团的间接全资附属公司.不过,近期传出国开行CHDB.UL对於融资正大集团此项股权收购有所顾虑,令此高达727.36亿港元的交易案凭添不确定性.
其中20.8%的股份已在2012年12月7日进行转让,余下的79.2%股份,则会在收到保监会核准後九个营业日或是明年1月7日前(取其较後)转让,此部份股权转让部份以现金支付,部份根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资.<ID: nCH0121855>
正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).正大集团早在中国改革开放初期便进入内地市场,享有极高的知名度,目前在中国投资额近60亿美元,设立了企业200多家.(完)
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(发稿 李珊珊/尹嫄婷; 审校 黄凯)
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。