中国平安旗下壹钱包推首款固收理财产品 预期收益率6.9%

路透上海9月10日 - 随着以“余额宝”为代表的闲钱理财产品收益率近阶段逐步下滑，中国互联网理财市场积极拓展新产品，一些机构瞄准收益率稍高的固定收益理财产品。中国平安保险(601318.SS)旗下移动支付应用平台壹钱包近日推出其首款固收理财产品，预期年化收益率为6.9%。

中国平安(2318.HK)周二晚间新闻稿称，壹钱包最近推出“理财宝”平台，该平台定位偏重于长期闲置资金的定期理财需求。首期在该平台上线的是“富盈人生”产品(全称“平安养老富盈人生养老保障委托管理产品”)，一年期产品自周二（9日）起开放认购。

壹钱包网站显示，该款产品是中低风险、稳定收益的养老保障管理产品，认购起点为1,000元人民币，发售截止日为下周三（17日）。客户只能通过壹钱包APP（应用程序）使用银行卡购买。

壹钱包是中国平安互联网金融战略的重要门户，具备消费支付、金融增值、转账社交、生活缴费等功能。壹钱包此前推出的活钱宝，对接平安大华日增利货币基金，定位偏重于消费和现金管理的灵活型理财需求。

中国平安方面表示，此次“富盈人生”只是理财宝平台首次试水，作为平安集团互联网金融的核心平台，壹钱包将依托平安综合金融优势和专业财富管理经验，围绕用户的多样化理财需求，精选不同收益、不同期限的理财产品，满足用户从基础货基、中等理财到高端定制产品的不同需求。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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