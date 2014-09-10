中国平安旗下壹钱包推首款固收理财产品 预期收益率6.9%

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透上海9月10日 - 随着以“余额宝”为代表的闲钱理财产品收益率近阶段逐步下滑，中国互联网理财市场积极拓展新产品，一些机构瞄准收益率稍高的固定收益理财产品。中国平安保险(601318.SS)旗下移动支付应用平台壹钱包近日推出其首款固收理财产品，预期年化收益率为6.9%。
中国平安(2318.HK)周二晚间新闻稿称，壹钱包最近推出“理财宝”平台，该平台定位偏重于长期闲置资金的定期理财需求。首期在该平台上线的是“富盈人生”产品(全称“平安养老富盈人生养老保障委托管理产品”)，一年期产品自周二（9日）起开放认购。
壹钱包网站显示，该款产品是中低风险、稳定收益的养老保障管理产品，认购起点为1,000元人民币，发售截止日为下周三（17日）。客户只能通过壹钱包APP（应用程序）使用银行卡购买。
壹钱包是中国平安互联网金融战略的重要门户，具备消费支付、金融增值、转账社交、生活缴费等功能。壹钱包此前推出的活钱宝，对接平安大华日增利货币基金，定位偏重于消费和现金管理的灵活型理财需求。
中国平安方面表示，此次“富盈人生”只是理财宝平台首次试水，作为平安集团互联网金融的核心平台，壹钱包将依托平安综合金融优势和专业财富管理经验，围绕用户的多样化理财需求，精选不同收益、不同期限的理财产品，满足用户从基础货基、中等理财到高端定制产品的不同需求。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。