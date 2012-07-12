广西柳州悬赏捕杀“食人鲳”

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透北京7月12日电---《中国日报》报导，广西柳州市悬赏捕杀“食人鲳”，每条给予人民币1,000元的奖励。此前两名市民在柳江河受到食人鲳攻击。
柳州市水产畜牧兽医局局长韦永文表示，市区内河段不允许下网捕鱼，但是这次是特例。周一以来，已经在柳江河部署了五艘搭载有经验渔民的渔船。
此外，柳州市钓鱼协会也有超过40名渔民加入。他们都使用小块猪肉做成的鱼饵。其他人则拿着棍棒守在河边。
《中国日报》称，食人鲳的时日可能已经不多，这种鱼耐寒能力差，致死温度为15℃左右。
中国媒体称，食人鲳可能是市民将饲养的观赏鱼放流到柳江河所致，当地管理部门正加大对花鸟观赏鱼市场、水产苗种市场等进行排查检查。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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