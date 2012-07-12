广西柳州悬赏捕杀“食人鲳”

路透北京7月12日电---《中国日报》报导，广西柳州市悬赏捕杀“食人鲳”，每条给予人民币1,000元的奖励。此前两名市民在柳江河受到食人鲳攻击。

柳州市水产畜牧兽医局局长韦永文表示，市区内河段不允许下网捕鱼，但是这次是特例。周一以来，已经在柳江河部署了五艘搭载有经验渔民的渔船。

此外，柳州市钓鱼协会也有超过40名渔民加入。他们都使用小块猪肉做成的鱼饵。其他人则拿着棍棒守在河边。

《中国日报》称，食人鲳的时日可能已经不多，这种鱼耐寒能力差，致死温度为15℃左右。

中国媒体称，食人鲳可能是市民将饲养的观赏鱼放流到柳江河所致，当地管理部门正加大对花鸟观赏鱼市场、水产苗种市场等进行排查检查。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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