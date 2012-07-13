广西柳州悬赏捕杀“食人鲳”

据《中国日报》报导，广西柳州市悬赏捕杀“食人鲳”，每条给予人民币1,000元的奖励。此前两名市民在柳江河受到食人鲳攻击。该报导称，食人鲳可能是市民将饲养的观赏鱼放流到柳江河所致，当地管理部门正在对相关市场等进行排查。图为2009年8月在委内瑞拉所拍资料图片。