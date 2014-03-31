中国解放军总后勤部原副部长谷俊山被起诉 涉嫌贪污等罪名

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京3月31日 -新华社周一报导称，中国解放军总后勤部原副部长谷俊山涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权犯罪案，军事检察院于今日向军事法院提起公诉。
中国监察部部长黄树贤在今年两会期间称，当前反腐败斗争依然严峻复杂，今后将继续加大工作力度，并保持惩治腐败的高压态势，形成不敢腐败的氛围。
中国国家主席习近平年初在中共第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上发表讲话称，反腐败斗争具有艰巨性和复杂性，要以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。（完）
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。