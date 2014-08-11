《解放军报》称军人不应传播谣言

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京8月11日 - 《解放军报》周一称，军人应不听不信不传小道消息，坚决防止政治上的自由主义。
此前原中央军委副主席徐才厚因涉嫌受贿犯罪而落马，军方随后公开对中央的决定表示支持。
《解放军报》在头版发表文章称，军人要始终保持政治上的清醒坚定，拥护支持改革。
“坚决抵制混淆视听、干扰改革的错误言论，不乱发议论，不听不信不传小道消息，坚决防止政治上的自由主义。”文章指出。
“必须始终坚持党对军队的绝对领导。”
文章称，国防和军队改革是中国全面改革的重要组成部分。习近平主席强调了国防和军队改革的重要性，全军官兵要认真学习贯彻习主席的决策指示。（完）
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