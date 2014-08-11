《解放军报》称军人不应传播谣言

路透北京8月11日 - 《解放军报》周一称，军人应不听不信不传小道消息，坚决防止政治上的自由主义。

此前原中央军委副主席徐才厚因涉嫌受贿犯罪而落马，军方随后公开对中央的决定表示支持。

《解放军报》在头版发表文章称，军人要始终保持政治上的清醒坚定，拥护支持改革。

“坚决抵制混淆视听、干扰改革的错误言论，不乱发议论，不听不信不传小道消息，坚决防止政治上的自由主义。”文章指出。

“必须始终坚持党对军队的绝对领导。”

文章称，国防和军队改革是中国全面改革的重要组成部分。习近平主席强调了国防和军队改革的重要性，全军官兵要认真学习贯彻习主席的决策指示。（完）

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