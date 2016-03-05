中国“十三五”规划的主要目标任务及三大要点

路透北京3月5日 - 中国周六公布“十三五”（2016-2020年）规划纲要草案，提出未来五年年均经济增长保持在6.5%以上，到2020年常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%。

中国总理李克强作政府工作报告时强调，要实现2020年全面建成小康社会目标，必须牢牢抓住发展第一要务不放松；大力推进结构性改革；加快新旧发展动能接续转换。

**“十三五”主要目标任务和重大举措**

--保持经济中高速增长，推动产业迈向中高端水平。实现全面建成小康社会目标，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，“十三五”时期经济年均增长保持在6.5%以上。

--加快推进产业结构优化升级，实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程。到2020年，先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重大幅提升，全员劳动生产率从人均8.7万元提高到12万元以上。届时，全国经济总量超过90万亿元。

--强化创新引领作用，启动一批新的国家重大科技项目，建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。

--到2020年，力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破，全社会研发经费投入强度达到2.5%，科技进步对经济增长的贡献率达到60%。

--推进新型城镇化和农业现代化，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。到2020年，常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%。

--加强重大基础设施建设，高铁营业里程达到3万公里、覆盖80%以上的大城市，新建改建高速公路通车里程约3万公里，实现城乡宽带网络全覆盖。

--推动形成绿色生产生活方式，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。今后五年，单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降23%、15%、18%，森林覆盖率达到23.04%。特别是治理大气雾霾取得明显进展，地级及以上城市空气质量优良天数比率超过80%。

--深化改革开放，建立现代产权制度，“一带一路”建设取得重大进展，国际产能合作实现新的突破，对外贸易向优进优出转变，服务贸易比重显着提升。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，逐步构建高标准自由贸易区网络。

--打赢脱贫攻坚战，现行标准下的农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。建立国家基本公共服务项目清单，实施义务教育学校标准化、普及高中阶段教育、建设世界一流大学和一流学科等工程，劳动年龄人口平均受教育年限从10.23年提高到10.8年。

--实现城镇新增就业5000万人以上。完善收入分配制度，缩小收入差距，提高中等收入人口比重。完善住房保障体系，城镇棚户区住房改造2000万套。推进健康中国建设，人均预期寿命提高1岁。

**十三五期间必须把握的三大要点**

一是牢牢抓住发展第一要务不放松。发展是硬道理，是解决中国所有问题的关键。今后五年是跨越“中等收入陷阱”的重要阶段，各种矛盾和风险明显增多。发展如逆水行舟，不进则退。必须毫不动摇坚持以经济建设为中心，推动科学发展，妥善应对挑战，使中国经济这艘巨轮破浪远航。

二是大力推进结构性改革。当前发展中总量问题与结构性问题并存，结构性问题更加突出，要用改革的办法推进结构调整。在适度扩大总需求的同时，突出抓好供给侧结构性改革，既做减法，又做加法，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增加公共产品和公共服务供给，使供给和需求协同促进经济发展，提高全要素生产率，不断解放和发展社会生产力。

三是加快新旧发展动能接续转换。经济发展必然会有新旧动能迭代更替的过程。当前中国发展正处于这样一个关键时期，必须培育壮大新动能，加快发展新经济。要推动新技术、新产业、新业态加快成长，以体制机制创新促进分享经济发展，建设共享平台，做大高技术产业、现代服务业等新兴产业集群，打造动力强劲的新引擎。运用信息网络等现代技术，推动生产、管理和营销模式变革，重塑产业链、供应链、价值链，改造提升传统动能，使之焕发新的生机与活力。（完）