中国正细化振兴东北政策 近三年滚动计划含逾130个项目--发改委

路透北京5月10日 - 中国国家发展和改革委员会周二表示，正研究提出新一轮东北振兴的重大政策举措，推动形成东北新一轮发展的长效机制，近三年滚动计划中初拟130多个项目，主要涉及基础设施等。

国家发改委东北等老工业基地振兴司司长周建平在发布会上称，正和各个部门配合，把“关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见”这一文件所涉及的政策一一细化，并围绕三年滚动计划提出一批重大工程项目。

关于东北体制机制改革，他表示，要加快转变政府职能，东北地方政府在管理经济方面如何解决好现在存在的错位、缺位、越位、不到位的问题，着力改善投资软环境。

发改委等部门争取在东北先行先试重点专项领域改革，比如化解国有企业的负担问题，解决国有企业承担的社会职责，包括厂办大集体、企业办社会，三供一业、混改、个人持股等方面的改革。

“制约东北发展的一个很大问题是结构性问题，就是产品结构、产业结构、技术结构与经济发展进入新常态以后的需求有很多不适应。”周建平指出。

他表示，要推进传统优势制造业向产业链高端迈进。东北产业有很好的基础，现在的问题是如何用现代的信息技术改造提升，使它的产品从过去提供产品向提供服务转变，提高产品的附加值，做优做强现有存量。

要加大战略新兴产业培育，加快发展高档数控机床、工业机器人、燃气轮机、先进发动机、生物医药等东北有发展潜力的新兴产业。大力发展生产性服务业，包括现代服务业的培育问题，这实际也是一个新的消费能力培育的问题。

中国国务院此前发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。（完）