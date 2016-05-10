中国正细化振兴东北政策 近三年滚动计划含逾130个项目--发改委

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月10日 - 中国国家发展和改革委员会周二表示，正研究提出新一轮东北振兴的重大政策举措，推动形成东北新一轮发展的长效机制，近三年滚动计划中初拟130多个项目，主要涉及基础设施等。
国家发改委东北等老工业基地振兴司司长周建平在发布会上称，正和各个部门配合，把“关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见”这一文件所涉及的政策一一细化，并围绕三年滚动计划提出一批重大工程项目。
关于东北体制机制改革，他表示，要加快转变政府职能，东北地方政府在管理经济方面如何解决好现在存在的错位、缺位、越位、不到位的问题，着力改善投资软环境。
发改委等部门争取在东北先行先试重点专项领域改革，比如化解国有企业的负担问题，解决国有企业承担的社会职责，包括厂办大集体、企业办社会，三供一业、混改、个人持股等方面的改革。
“制约东北发展的一个很大问题是结构性问题，就是产品结构、产业结构、技术结构与经济发展进入新常态以后的需求有很多不适应。”周建平指出。
他表示，要推进传统优势制造业向产业链高端迈进。东北产业有很好的基础，现在的问题是如何用现代的信息技术改造提升，使它的产品从过去提供产品向提供服务转变，提高产品的附加值，做优做强现有存量。
要加大战略新兴产业培育，加快发展高档数控机床、工业机器人、燃气轮机、先进发动机、生物医药等东北有发展潜力的新兴产业。大力发展生产性服务业，包括现代服务业的培育问题，这实际也是一个新的消费能力培育的问题。
中国国务院此前发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)