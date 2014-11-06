中国飞机租赁向空客购买100架飞机 订单价值约102亿美元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月6日 - 中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周四公布，计划向空中客车（Airbus）(AIR.PA)购买100架飞机，订单价值约102亿美元。
中国飞机租赁在联交所一份声明中称，双方已就此订立谅解备忘录，拟购买16架A320-200CEO型号、10架A321-200CEO型号及74架A320NEO型号飞机。预计有关代价将由公司内部资源及银行借贷拨付。
另外，该公司与中国进出口银行订立一项框架策略合作协议，其中包括由进出口银行提供不超过100亿元人民币（或等值货币）的信贷融资总额。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。