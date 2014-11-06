中国飞机租赁向空客购买100架飞机 订单价值约102亿美元

路透香港11月6日 - 中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司(1848.HK)周四公布，计划向空中客车（Airbus）(AIR.PA)购买100架飞机，订单价值约102亿美元。

中国飞机租赁在联交所一份声明中称，双方已就此订立谅解备忘录，拟购买16架A320-200CEO型号、10架A321-200CEO型号及74架A320NEO型号飞机。预计有关代价将由公司内部资源及银行借贷拨付。

另外，该公司与中国进出口银行订立一项框架策略合作协议，其中包括由进出口银行提供不超过100亿元人民币（或等值货币）的信贷融资总额。（完）