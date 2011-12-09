国泰航空飞机上海冒烟 疏散人员

路透上海12月9日电---香港国泰航空(0293.HK)称，该公司一架飞机周五于上海起飞前，发现舱内冒烟，约370名乘客和机组人员被疏散。

该公司称，少数人员在通过紧急通道逃生时受轻伤。该飞机为波音747，事发前在上海浦东国际机场准备飞往香港。

该公司表示，正在对本次事件展开调查。

国泰航空净利润排名世界第二，通常被认为是全球最受欢迎的航空公司之一。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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