国泰航空飞机上海冒烟 疏散人员

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透上海12月9日电---香港国泰航空(0293.HK)称，该公司一架飞机周五于上海起飞前，发现舱内冒烟，约370名乘客和机组人员被疏散。
该公司称，少数人员在通过紧急通道逃生时受轻伤。该飞机为波音747，事发前在上海浦东国际机场准备飞往香港。
该公司表示，正在对本次事件展开调查。
国泰航空净利润排名世界第二，通常被认为是全球最受欢迎的航空公司之一。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。