中国3.5万亿元平台贷三年内到期 占余额近四成--报载

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月23日 - 中国9.3万亿地方融资平台贷款犹如堰塞湖让各方警惕。第一财经日报周二报导称，融资平台贷中共有3.49万亿元贷款将在未来三年内到期，占全部平台贷款余额的37.5%。
报导援引银监会主席尚福林近日在银监系统内部会议上表示，平台贷款到期时间较为集中，财政代偿压力较大。去年末地方政府融资平台贷款余额9.3万亿元人民币，已超过2012年地方本级财政收入1.5倍，如果加上通过债券、信托等渠道融资的债务规模，这一比率将更高。
“平台贷款风险监管依然面临较为严峻的挑战。”尚福林称，今年地方政府在换届完成后极有可能产生新的投资冲动和较大规模投融资需求，从而使平台贷款总量控制面临较大压力。
为应对全球金融危机，中国政府2008年底推出了“四万亿”经济刺激计划，商业银行曾大规模重仓政府融资平台。此后，规模庞大的平台贷款一直是高悬在银行头顶的“达摩克利斯之剑”：近三年以来，全国地方融资平台贷款余额持续维持在9万亿元以上。
中国银监会日前正式下发2013年银行地方融资平台贷款风险监管的指导意见。要求各家银行按“保在建、压重建、控新建”的要求继续总量控制，不得新增融资平台贷款规模。对今年到期的融资平台贷要与融资平台、地方政府制定详细还款方案，并于5月30日上报方案，密切监测到期贷款风险，避免出现重大违约事件。(完)
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。