中国未来降息有制约但降准有空间 人民币不会大幅贬值--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月20日 - 中国交通银行首席经济学家连平周四表示，未来货币政策总体来看会保持比较宽松的状态，进一步降息会遇到一些制约，但降准有不少空间。同时，人民币在未来可能会有贬值的周期，但大幅度贬值的可能性基本上不存在。
连平在2015中国煤焦钢产业大会上发言指出，今年三次降息后银行息差进一步地加大，进一步降息的制约主要来自两个平衡：一是要考虑资产的降息，流动性宽松的环境对股市和房地产市场都是一种刺激，因此持续进一步降息的话要关注资产的价格，这需要平衡。
二是内外平衡，中国目前利率水平高于美国，以一年期国债收益率为例，中美利差1.5百分点，要避免资金大规模地撤离，资产价格会大幅度回落，所以保持一定的利差很有必要。
连平并认为，基础货币投放的渠道没有过去大，因此需要通过其他的渠道投放，准备金目前的水平是偏高的，未来还有可能下调一到两次。
“通过降准也可以给地方政府发债带来好处，购买者90%以上是商业银行购买，商业银行流动性不足不会购买，所以这些政策会通盘考虑。”他说。
关于汇率问题，他表示，人民币在未来可能会有贬值的周期。中国出口增速超过世界平均增速，人民币贬值刺激出口没有空间，贬值就是调动目标，促使出口结构的转型、升级、技术进步，出更多有附加价值的产品，而不是通过贬值刺激劳动密集型的产品，这不是政策的方向。
他强调，不能说此次贬值没有带有任何缓解的目的，但绝不能说纯粹是为了刺激，如果为了刺激出口，未来还会继续贬值，“我们认为大幅度贬值的可能性基本上不存在”。
同时，汇率的变动的影响是双方面的，显然贬值对出口有好处，但是贬值有很多不利的影响，比如带来资本流出的压力加大，持续贬值表明资产的价格不变的情况下，外国人持有中国的资产的价值在下降，目前资本流出的压力在增大，这和贬值有关。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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