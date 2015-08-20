中国未来降息有制约但降准有空间 人民币不会大幅贬值--专家

路透北京8月20日 - 中国交通银行首席经济学家连平周四表示，未来货币政策总体来看会保持比较宽松的状态，进一步降息会遇到一些制约，但降准有不少空间。同时，人民币在未来可能会有贬值的周期，但大幅度贬值的可能性基本上不存在。

连平在2015中国煤焦钢产业大会上发言指出，今年三次降息后银行息差进一步地加大，进一步降息的制约主要来自两个平衡：一是要考虑资产的降息，流动性宽松的环境对股市和房地产市场都是一种刺激，因此持续进一步降息的话要关注资产的价格，这需要平衡。

二是内外平衡，中国目前利率水平高于美国，以一年期国债收益率为例，中美利差1.5百分点，要避免资金大规模地撤离，资产价格会大幅度回落，所以保持一定的利差很有必要。

连平并认为，基础货币投放的渠道没有过去大，因此需要通过其他的渠道投放，准备金目前的水平是偏高的，未来还有可能下调一到两次。

“通过降准也可以给地方政府发债带来好处，购买者90%以上是商业银行购买，商业银行流动性不足不会购买，所以这些政策会通盘考虑。”他说。

关于汇率问题，他表示，人民币在未来可能会有贬值的周期。中国出口增速超过世界平均增速，人民币贬值刺激出口没有空间，贬值就是调动目标，促使出口结构的转型、升级、技术进步，出更多有附加价值的产品，而不是通过贬值刺激劳动密集型的产品，这不是政策的方向。

他强调，不能说此次贬值没有带有任何缓解的目的，但绝不能说纯粹是为了刺激，如果为了刺激出口，未来还会继续贬值，“我们认为大幅度贬值的可能性基本上不存在”。

同时，汇率的变动的影响是双方面的，显然贬值对出口有好处，但是贬值有很多不利的影响，比如带来资本流出的压力加大，持续贬值表明资产的价格不变的情况下，外国人持有中国的资产的价值在下降，目前资本流出的压力在增大，这和贬值有关。（完）

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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