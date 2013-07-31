中国政策基调无变化 房地产调控有所淡化

* 政治局会议内容显示政策基调未有变化

* 房地产业政策调控有所淡化

* 确保完成全年目标

路透北京7月31日 - 从周二召开的中共中央政治局会议和党外人士座谈会传递的信息可以看出，中国政府的政策基调并没有发生变化，下半年料将继续坚持“宽财政、稳货币”主线，同时加快推进全方位经济改革。

而对于房地产调控，新领导层未有提及，并首次明确表示要促其平稳健康发展，这预示着未来房地产市场将更注重长效机制的建立，并使之回归正常。

“坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调，稳中有为。”中国国家主席习近平昨日在中央政治局会议上表示。

他再度重申，上半年主要经济指标处于年度预期目标的合理区间，经济社会发展总的开局是好的，中国仍具备经济持续健康发展的基础条件，下半年经济仍将保持总体平稳发展态势，要积极扩大有效需求，着力推进转型升级，不断深化改革开放，确保完成全年经济社会发展主要任务。

“领导层对整体经济形势仍然较为乐观，...政策当局强调宏观政策要稳，意味着除非经济增长大幅下滑，政府不会推出较大的经济刺激政策。”中金首席经济学家彭文生称。

他预计，下半年宏观政策总体讲延续年初确定的“宽财政、稳货币”思路，货币政策将维持中性，通过降准降息进行全面放松的可能性较小；虽然上半年财政收入不及预期，完成全年预算压力较大，但下半年“宽财政”思路将得到坚持。

是次中央政治局会议还明确了“积极释放有效需求”的具体内容，包括“推动居民消费升级，保持合理投资增长，积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。”

对此，招商证券在最新研究报告中评价称，“政治局会议的提法是原则性的，需要国务院及各有关部委具体落实，预计近期还会有更多稳增长的措施出台。”

中金报告并称，从近期出台的一系列政策来看，“稳增长”在下半年经济工作中的地位有所提升。在控制金融风险和促进结构转型的同时，政府可能陆续启动一些符合调结构方向的大型投资项目，以支撑经济增速。

习近平在昨日召开的党外人士座谈会上也强调要“坚持底线思维”；今日国家发改委主任徐绍史在接受中国政府网和新华网联合访谈时则用“总体平稳、错综复杂”八个字来形容年初以来的经济形势，并表示“有信心、有条件、有能力实现全年经济增长7.5%左右的预期目标，但也要付出艰苦的努力。”

**房地产措辞有变**

较之前两年政治局会议对房地产的表述，此次一个明显的变化在于未出现房地产调控的字眼，仅表示要“促进房地产市场平稳健康发展”。而在2011年，政治局强调要房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归；2012年则表示要加强房地产市场调控和住房保障工作。

业界多认为，新领导层对房地产首次明确的表示释放积极信号，未来调控将有所淡化，中央将更多聚焦于让房地产行业回归到正常发展上来。

中信证券地产组的陈聪等解读称，这是数年来第一次强调保持合理投资增长，促进房地产市场平稳健康发展，而不提房价合理回归。

“从地产市场的宏观情况看，二三线城市并没有大的房价上涨压力。一线城市的房价是资源过于集中的问题，因此，并不是房价调控的问题。本届政府十分注意稳定预期。”他表示。

发改委主任徐绍史亦在周三表示，中国下一步要建立房地产市场稳定健康发展的长效机制，促进房地产开发投资平稳增长。

对于高层有关房地产的表态，市场对此反应正面，中国股市房地产股周三早盘均高开上涨，14：15分，地产指数.SSEP升2.5%，远胜大盘.SSEC0.27%的涨幅。

今年以来，房地产在低迷的宏观经济中显得一枝独秀，上半年整体房地产投资和销售额增速逾20%和40%，成为保持经济稳定增长的重要一环，与此同时，一二线城市与中小城市的差异也日益扩大。在部分城市房价同比下跌之时，一线城市涨幅超过10%；上半年全国土地购置面积同比还处于负值，但北上广等热点城市5月来一直“地王”频现。

房地产市场环境的变化也意味着一刀切地进行调控意义不大。中原地产研究中心总监刘渊认为，政策方面发挥的余地其实不少，目前较明显的应是房产税试点近期可能扩大，但限购短期内还需要继续施行，毕竟在当前市场偏热的情况下限购仍是抑制房价泡沫的有效方式。

“政府有好多地方可以做，看有没有决心。”刘渊指出，这其中就包括通过对土地出让的有效管理，减少囤地现象，控制住房供给节奏；对保障房的分配管理进行更细致的规定，满足不同收入水平人群的住房需求。

新领导层上任以来对房地产调控已着墨不多，但一直在加快对保障房的建设，要求各地在10月底前编制完成2013-2017年棚户区改造规划，明确分年度、分类别改造任务，并落实到市县。

**政策基调未变**

上周三召开的国务院常务会议已经决定，自8月1日起免征部分小微企业增值税和营业税，而此前也针对光伏、信息产业和铁路建设等也已经出台定向支持方案，以及盘活财政存量资金的提法等等，都表明未来宏观政策将保持一定的“定向宽松”，为稳增长提供助力。

而年初以来，国务院已决定取消和下方165项行政审批事项，成品油价格改革新机制亦已推出，营改增试点范围逐步扩大，利率市场化改革迈出重大步伐，国家审计署启动地方政府债务的更详细核查，无不彰显新一届领导层改革的决心和魄力。

“是次中央政治局会议和4月时会议相比，决策层并没有传递出紧张讯息，因此预计下半年货币政策将维持紧缩。”野村证券首席经济学家张智威称。

彭文生也指出，通过盘活财政存量，今年影响总需求的实际有效的财政赤字可能超过年度预算的1.2万亿元，体现财政工具的逆周期操作。

“预计政府还有其他的政策预案，但是未必会集中推出，进一步推行稳增长政策的步伐和力度将视未来几个月经济形势的发展而定。”他说。

徐绍史在访谈中表示，下一步将主要处理好政府和市场的关系，更大程度发挥市场在资源配置中的作用，并推动经济转型深化改革，包括加快财税体制改革、深化金融体制改革、推动铁路投融资体制改革、推进资源性产品价格改革等等。

民生证券研究院副院长管清友在微博上评论称，确实需要用新的眼光去看待政策框架，这是一个走平衡木的政策框架。传统框架下，放松货币大上投资才叫稳增长；当下框架下，放松管制释放活力也能稳增长。

“前者西医疗法，见效快；后者中医疗法，见效慢。前者频繁出政策，后者给定上下限。稳增长调结构促改革兼顾，恐怕要适应一下新人新办法这种情景了。”他称。（完）

(发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。