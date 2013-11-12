经济体制改革是全面深化改革重点--三中全会（更新版）

* 经济体制改革是全面深化改革的重点--三中全会公报

* 使市场在资源配置中起决定性作用

* 到2020年要在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果

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路透北京11月12日 -举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会周二闭幕，会议勾勒了中国未来深化改革的重点和路线图。会议公报强调经济体制改革是全面深化改革的重点，并要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用来进行。

三中全会公报表示，全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化；必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明。

公报明确，到2020年，要在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型。

民生证券首席经济学家邱晓华解读称，公报明确改革总方向和2020年基本目标，突出经济，政治，社会，文化，生态和党建六大建设为一体的具体改革总要求，强调经济体制改革是重点，对非公有制经济地位有新界定，对城乡关系有新要求，指出建立城乡统一的土地市场，要增加农民的财产收入，对司法体制有新表述。

根据公报，中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。

“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”公报指出。

中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉表示，此次公报中发挥市场“决定性”作用的表述比2003年十六届三中全会的“基础性”作用，有加强和确定的味道，但“未来是否会加大市场化改革力度还是要看细则，看操作层面的东西，才知道未来会做到什么程度。”

在财税体制方面，全会提出，财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。

必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度。

城镇化方面，公报指出，必须健全体制机制，形成以工促农以城带乡工农互惠城乡一体的新型工农城乡关系，让广大农民平等参与现代化进程。

还要加快构建新型农业经营体系，赋予农民更多财产权力，推动城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，完善城镇化健康发展体制机制；要建立城乡统一的建设用地市场。

此外，公报还表示要深化行政体制改革，创新政府行政管理方式，提高政府公信力和执行力，建设法治政府和服务型政府。并设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。

由于三中全会或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。

30多年来，中央做出整体性改革的决定共有三次：第一次是1984年的《中共中央关于经济体制改革的决定》；第二次是1993年的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》；第三次是2003年的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》。(完)

(发稿 北京中文新闻部; 审校 曾祥进)

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