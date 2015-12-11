李克强：中国经济稳中向好 有把握实现全年经济社会发展主要预期目标

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透北京12月11日 - 中国国务院总理李克强周五表示，当前中国经济平稳运行，处于合理区间。有把握实现全年经济社会发展主要预期目标，为未来中国经济长久健康稳定发展打好基础。
李克强会见意大利参议长格拉索并称，中国经济虽面临挑战，但稳中向好，尤其是新动能和结构调整亮点纷呈。相信这将为中国同欧洲乃至世界各国深化合作提供新的机遇，拓展更广阔的空间。
中国十三五规划建议提出，2020年国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番，未来五年经济年均增长底线是6.5%以上。十二五规划的年均增长目标为7%，实际增速从2011年的9.5%，降至今年前三季度的6.9%。（完）
(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。