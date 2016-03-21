人民币汇率要在合理区间双向浮动 不会主动贬值--李克强

2016年1月21日在北京拍到的人民币与美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透北京3月21日 - 中国国务院总理李克强周一表示，中国根据经济基本面和金融稳定的需要，使人民币汇率在合理区间双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定，而不会通过主动使人民币贬值来刺激出口。

他会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时称，中国不赞成世界上发生“货币战”，这对世界经济的复苏有弊无利；也不会通过主动使人民币贬值来刺激出口，这样不利于中国经济转型升级。

中国政府网刊登新闻稿引述李克强称，中国将继续推进金融市场化改革和法治化建设，坚持自主性、渐进性、可控性原则，稳步推进人民币汇率形成机制改革。

拉加德表示，中方近期就人民币汇率等问题加强对外政策沟通卓有成效，有力增强了国际市场的信心。IMF赞赏中方坚持深化改革，愿同中方加强沟通与配合，继续向市场发出积极信号。

李克强还表示，中国政府的负债率，特别是中央财政负债率比较低，居民储蓄率比较高。

“中央财政可以通过市场化方式支持银行资本充足率保持在较高水平，央行也有很多工具防范金融风险。”他说道，“中国有能力守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。”（完）