李克强访德或促成德交所与上交所合作及空客协议--消息

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透法兰克福10月9日 - 三位熟悉计划的知情人士周四称，德国交易所运营商--德意志交易所(DB1Gn.DE)将与上海证券交易所开展大范围合作。
消息人士向路透表示，在中国国务院总理李克强访问德国期间，双方可能最早在周五签署合作协议，以及一些其他商业协议，其中或许涉及欧洲飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)。
“这将是德意志交易所亚洲战略的重要一步，”一位消息人士称。
另一消息人士表示，该协议将便于中国投资者直接接触德国和欧洲金融市场。
此外，中德金融市场基础设施将得以建立，有助于增进两国合作和人民币的国际化进程。
一位消息人士称，德意志交易所与中国金融期货交易所的合作也在准备之中。
“它们甚至可能会建立合资机构，”该消息人士表示。
德意志交易所称，该机构一直不断接触政坛人士，在亚洲推进业务发展。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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