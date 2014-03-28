李克强：有针对性出台措施 有能力把经济运行保持在合理区间

* 中国经济开局平稳，下行压力加大不能忽视--总理

* 有针对性地陆续出台相应有力措施，加大金融支持实体经济

* 向深化改革要动力，简政放权大有文章可做

路透北京3月28日 -中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

新华社周四晚间报导援引他在辽宁主持召开部分省市经济形势座谈会时并称，要继续加大金融支持实体经济力度，通过综合运用多种货币政策工具、深化金融体制改革、发展多层次资本市场等措施，降低企业融资成本，支持中小微企业发展和就业创业，让金融更好地为经济社会发展和民生改善服务。

“把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。”李克强称，要看到中国经济的发展韧性和回旋空间很大，而且拥有去年战胜经济下行挑战的成功经验，也为今年继续应对经济波动做好了政策储备。

李克强指出，要向深化改革要动力，简政放权大有文章可做。国务院有关部门要进一步转变政府职能，地方政府也要抓紧全面清理审批事项，研究探索负面清单管理模式，切实为市场主体松绑，完善事中事后监管，创造公平竞争环境，把改革的红利真正送到社会的最基层，把市场的活力和增长的动力充分激发出来。

他指出，调结构是稳增长的重要支撑，有利于培育和形成更具长远竞争力的新增长点。要围绕破解城乡和城市内部二元结构、缩小区域发展差距、调整产业结构等要求，加快重点投资项目建设，及时拨付预算资金；大力发展现代农业；创新政策性投融资机制，支持保障房建设特别是棚户区改造；加快中西部铁路、公路、水利等基础设施建设；放宽市场准入，鼓励新兴业态发展，补上服务业这个“短板”，在产业结构优化中推进经济提质增效升级。

李克强强调，改善民生始终是政府工作的出发点和落脚点。要落实好促进就业的各项措施，确保实现今年就业目标；着力解决好农村饮水安全、集中连片扶贫开发等民生领域的突出问题，进一步完善各项社会保障制度，让发展成果更多更公平惠及民生。

中国今年确定的经济增长目标为7.5%，与上年持平。但此前发布的相关先行指标PMI数据却不尽人意，显示中国经济下行压力仍大。包括汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。