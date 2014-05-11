李克强：中国巨额外汇储备实际是国家的一个沉重负担

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京5月11日 -中国国务院总理李克强在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。
凤凰网援引李克强与肯尼亚总统共见记者时的讲话称，贸易投资合作是中肯关系发展的重要方面。目前双方贸易确实存在不平衡，中方不仅不追求这种不平衡，而且将努力采取措施予以改善。
“从中国来说，如果整体上贸易不平衡，会给我们宏观经济调控带来极大的压力，我这里也坦率的说，比较多的外汇储备已经是我们很大的负担，因为它要变成本国的基础货币，会影响通货膨胀。”李克强称。
截止今年3月底，中国外汇储备达3.95万亿美元；上周公布的中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，当月贸易顺差184.5亿美元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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