李克强：更有针对性实施预调微调 确保经济运行在合理区间

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京4月11日 - 中国国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间。
中国政府网并引述他在东北三省经济工作座谈会上讲话称，要把稳增长保就业提效益作为紧要之务，推出更多利当前、惠长远的措施，以促改革、调结构促进经济稳定运行。必须有效顶住下行压力，否则就业、收入等民生问题会受到较大影响，经济提质增效升级也难以实现。
李克强指出，全国经济运行总体平稳，但下行压力持续加大，东北由于能源原材料产业和重化工业比重大，加上体制机制改革滞后和一些内在因素，经济下行压力更大。
“东北发展基础好、潜力大、爆发力强。国家将在基础设施建设、农业发展、装备走出去等方面加大支持力度。”他说。
他表示，为促进东北经济平稳运行，当前要尽快启动一批可以增强发展后劲的重大基础设施项目，政策性金融机构要积极支持；要推进装备制造业走出去和开展国际产能合作，研究设立东北振兴产业投资基金。
他并指出，东北地区是国家重要的工业基地和保障粮食安全的大粮仓。去年，中国政府专门出台关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见，这些政策效应正在显现。
中国周六并召开部分地区铁路建设工作会议，李克强批示称，今年继续以中西部地区为重点加强铁路重大项目建设。加快推进铁路建设，既利当前，又利长远，对稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。
“抓好资金安排落实，尤其要通过深化改革大力创新投融资机制，在吸引社会资本进入上取得更大进展。要确保全面完成今年铁路建设任务，增加公共产品和服务供给，为经济发展增添新动能。”政府网新闻稿引述李克强称。
副总理马凯在会议上强调，今年铁路建设目标任务与去年大体相当，但是工作难度加大、面临挑战增多，要确保全面完成今年铁路建设投资8,000亿元人民币以上、新投产里程8,000公里以上的目标任务。
路透调查显示，虽然中国推出托底政策但经济弱势不改，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至7.0%，这会是2009年第一季以来的最低增速。国家统计局将于4月15日公布GDP和工业等数据。（完）
(发稿 黄凯；审校 张喜良)
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