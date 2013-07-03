李克强：实现今年的经济发展目标有基础、有条件

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京7月3日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国经济实现今年发展目标和未来持续健康发展有基础、有条件。
新华网报导称，李克强在会见马其顿总理格鲁埃夫斯基时称，中国正着力打造经济升级版，深化各项改革，这不仅会提升企业竞争力，提高增长的质量和效益，而且会创造新的市场需求，增强发展后劲。
“当前中国一方面不断采取措施扩大内需，保持了经济的平稳增长。”李克强表示。
李克强并称，在经济发展进程中，中国将始终坚持扩大对外开放，深化与各国合作，拓展彼此发展空间。
中国年初确定的今年GDP增长目标是7.5%，一季度经济成长率7.7%低于市场预期，多家投行机构已经纷纷调降对二季度增速的预估。
在外界不乏看空中国经济之际，中国国家副主席李源潮此前表示，中国正处在加快转变经济方式的关键时期，经济转型是一个需要付出代价的痛苦过程，但只要坚定向前，中国经济前景仍然向好，未来十几年中国经济仍可保持7%左右的增长速度。(完)
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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