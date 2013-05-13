李克强：简政放权 增强宏观调控的针对性、有效性和权威性

路透北京5月13日 - 中国国务院总理李克强周一强调简政放权、转变政府职能，并称要增强宏观调控的针对性、有效性和权威性，坚决完成遏制产能严重过剩行业盲目扩张等硬任务。

他在国务院会议上称，转变政府职能，是在当前形势下稳增长、控通胀、防风险，保持经济持续健康发展的迫切需要和重大举措，也是经济社会发展到这一阶段的客观要求。

在行政审批制度改革方面，他提出要以简政放权稳增长、推转型、促就业，最大限度减少对生产经营活动、一般投资项目和资质资格等的许可、审批，同时要把由地方实施更有效的审批事项坚决下放给地方。

李克强并称，要切实加强市场监管，营造公平竞争的市场环境，对食品、环境、安全生产等领域群众高度关注、反映强烈的问题，“要重拳打击违法违规行为，让不法分子付出付不起的代价。”

取消和下放一批行政审批事项是中国习李政府深化改革的新举措。 新一届中国政府成立一个多月内，两次召开国务院常务会议，已取消和下放了133项行政审批事项。

中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。鉴于财政和货币政策对经济的支撑事实上一直处于偏宽松局面，因此业内人士预期，在房地产和通胀预期等种种因素制约下，政策面目前难有作为，加快改革才是硬道理。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。