李克强：要试点民营银行和国企改革等 促进东北经济稳定增长

路透北京7月31日 - 中国国务院总理李克强周四称，在振兴东北地区方面，要试点设立民营银行，支持在国企改革方面先行先试，同时要加强交通、水利、铁路改造等重大基础设施建设，并加快发展新兴产业。

政府网新闻稿引述李克强在国务院工作会议上的话并称，东北地区去年以来经济增速持续回落，部分行业生产经营困难，一些深层次体制机制和结构性矛盾凸显，要采取有效措施促进东北经济稳定增长。

他说，要为企业经营和创新创业提供公平市场环境，促进小微企业和民营经济加快发展；要加快棚户区、城区老工业区、独立工矿区改造；创新投融资方式，吸引社会资金投入。

此外，要做强装备制造业，抓住高铁、核电、特高压等重大项目建设契机促进技术、产品创新；要推进现代农业综合配套改革试验，在尊重农民意愿基础上发展适度规模经营；要面向东北亚加强开放平台建设，推进互联互通，以沿海经济带和沿边口岸带动开放。

中国国家发展和改革委员会周四指出，今年上半年投资增速延续放缓态势，下行压力较大。当前和今后一段时间，稳定经济增长的关键是稳投资，要发挥好投资对经济增长的关键作用。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。