李克强：用好用活财政货币政策 适时适度运用定向举措推进普遍性降费

路透北京10月8日 - 中国总理李克强周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

中国政府网援引他在主持召开国务院部门负责同志会议时的讲话称，当前中国经济运行总体保持在合理区间，改革效应不断释放，新的增长动力正在生成。但国际国内经济下行压力大，各种矛盾交织。

“既要对我国发展长期向好的基本面充满信心，又要对困难和挑战有充分估计，注重用新视角把脉经济，以新思路拓展新局，在持续发展中扩大就业、增加收入、改善生态、提质增效。”李克强称。

他指出，保持宏观政策的连续性稳定性，坚持区间调控、定向调控、预调微调，突出三大取向，保持经济中高速增长、向中高端水平迈进。

要落实国务院部署，推进六大举措。包括坚持续推进简政放权，并抓住有利时间窗口，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革。

瞄准群众急需、迟早要干的薄弱环节，年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；推开项目融资、特许经营等模式，鼓励社会投资。

完善促进消费政策，提高居民收入，扩大消费需求。以结构性改革推动结构调整，更好支持“三农”、小微企业、新产业特别是以互联网为基础的新业态成长。研究出台扩大开放、培育外贸竞争新优势的措施。

李克强要求，对今年主要目标任务进展和完成情况要加强督查，最终结果年底要盘点交账，对尸位素餐、违法违纪的要严肃问责。

中国8月不佳的经济数据引发外界不安，并催生稳增长政策的急急加码。在确定加强进口政策及对煤炭实施资源税改革后，随即又宣布将楼市的信贷政策放宽，由以前“认房又认贷”到全面放宽。 （完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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