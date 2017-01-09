李克强称要把创新摆在发展全局核心 给领军人才更大人财物支配权

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月9日 - 中国国务院总理李克强周一表示，要把创新摆在国家发展全局的核心位置，加快培育壮大新动能、改造提升传统动能，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。
新华社援引他在国家科学技术奖励大会上的讲话称，要赋予科研院所和高校更大的科研自主权，赋予创新领军人才更大的人财物支配权，加大成果处置、收益分配、股权激励等政策落实力度，使创新者得到应有荣誉和回报。
他指出，要全面提高科技创新能力，筑牢国家核心竞争力的基石；建立以企业为主体、以市场为导向的技术创新机制，利用互联网等新平台新模式，集聚优化创新要素，提高科技创新和成果转化效率。
李克强强调，要推动科技创新成果向各行业各领域覆盖融合，促进新技术、新业态、新模式与一二三产业融合发展，使传统产业焕发新的活力。要支持企业与高校、科研院所、创客合作创新，加强知识产权保护，严厉打击侵权假冒行为。
国资委此前表示，优先支持符合《“十三五”国家科技创新规划》战略布局和央企“十三五”科技创新重点研发方向，创新能力较强、成果技术水平较高、市场前景较好的企业或项目实施股权和分红激励。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。