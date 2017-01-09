李克强称要把创新摆在发展全局核心 给领军人才更大人财物支配权

路透北京1月9日 - 中国国务院总理李克强周一表示，要把创新摆在国家发展全局的核心位置，加快培育壮大新动能、改造提升传统动能，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

新华社援引他在国家科学技术奖励大会上的讲话称，要赋予科研院所和高校更大的科研自主权，赋予创新领军人才更大的人财物支配权，加大成果处置、收益分配、股权激励等政策落实力度，使创新者得到应有荣誉和回报。

他指出，要全面提高科技创新能力，筑牢国家核心竞争力的基石；建立以企业为主体、以市场为导向的技术创新机制，利用互联网等新平台新模式，集聚优化创新要素，提高科技创新和成果转化效率。

李克强强调，要推动科技创新成果向各行业各领域覆盖融合，促进新技术、新业态、新模式与一二三产业融合发展，使传统产业焕发新的活力。要支持企业与高校、科研院所、创客合作创新，加强知识产权保护，严厉打击侵权假冒行为。

国资委此前表示，优先支持符合《“十三五”国家科技创新规划》战略布局和央企“十三五”科技创新重点研发方向，创新能力较强、成果技术水平较高、市场前景较好的企业或项目实施股权和分红激励。（完）