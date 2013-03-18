李克强指坚持市场化改革方向 无惧触动固有利益格局

路透北京3月17日 - 中国国务院总理李克强周日称，中国将坚持市场化改革方向，让改革的红利惠及全体人民还有巨大空间，虽然改革进入深水区，但无惧触动固有利益格局。

他在“两会”（全国人大和政协会议）结束后的新闻发布会上称，改革进入了深水区，或者说攻坚期，是因为它要触动固有的利益格局。而现在触动利益往往比触及灵魂还难。

“但是，再深的水也得我们趟，因为别无选择，它关乎国家的命运、民族的前途。这需要勇气、智慧、韧性。所幸的是，这些可以从我们的人民当中去汲取，来使改革迈出坚实的步伐。”李克强称。

他提到，中国推动经济转型要注意发挥财政、金融、价格改革的杠杆性作用，推动财政预算制度改革，更多向民生倾斜。并在金融领域要推进利率、汇率市场化改革，发展多层次资本市场，提高直接融资的比重，而且要保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

“改革贵在行动，喊破嗓子不如甩开膀子。我们要坚持市场化的改革方向，如果说到重点的话，那就是围绕我前面讲的三项任务去推进能够牵一发动全身的改革。”他称。

他认为,中国还要用开放来带动转型，重点是进一步开放服务业。中国的贸易，包括商品的贸易，未来几年都会继续增长，这对世界是一个巨大的机会，对于中国企业也是在公平竞争当中提升企业层级的好机会。

他并强调，要推动民营资本顺利有效地进入金融、能源、铁路等领域，还要对社会领域的相关改革进行推进，促进社会的纵向流动。且改善民生离不开收入分配制度的改革，推动社会保障制度的改革，逐步提高统筹的层次，使医疗、养老保险的报销、接续能够逐渐实现异地进行。

时任中国国务院副总理的李克强曾在去年11月时称，当前改革进入了攻坚区和深水区，要坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端，且现阶段推进改革在很大程度上要触动利益，在改革过程还要注重公平。现在改革逆水行舟，不进则退，必须迎难而上，攻坚克难，既要搞好顶层设计，又要尊重群众首创精神。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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