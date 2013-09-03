李克强：愿通过友好协商妥善解决南海争议

路透北京9月3日（记者 白宾） - 中国国务院总理李克强周二在中国东盟第十届博览会开幕式上发表讲话时表示，中国愿意通过友好协商寻求妥善解决南海争议之策，但暗示中国不急于签署“南海行为准则”。

中国多年来始终抵制东盟国家提议的“南海行为准则”谈判，但中国在不久前表示，将在本月主持与东盟国家的高官会谈。

中国动用更多海事力量宣示对南海的主权，南海摩擦加剧，引发外界担心该地区可能发生军事冲突。

菲律宾国防部长加斯明（Voltaire Gazmin）周二指责中国违反南海各方行为宣言，在两国有主权争议的黄岩岛修建筑物。

李克强在南宁举行的中国东盟博览会上称，对于南海争议，中方一贯主张应当由直接当事方在尊重历史事实和国际法的基础上来谈。

“中国政府是有担当的，也愿意通过友好协商寻求妥善解决之策。”

他并表示，中国将循序渐进，稳妥推进“南海行为准则”的商谈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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