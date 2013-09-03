中国国务院总理李克强：愿通过友好协商妥善解决南海争议

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
记者 白宾
路透北京9月3日 - 中国国务院总理李克强周二在中国东盟第十届博览会开幕式上发表讲话时表示，中国愿意通过友好协商寻求妥善解决南海争议之策，但暗示中国不急于签署“南海行为准则”。
中国多年来始终抵制东盟国家提议的“南海行为准则”谈判，但中国在不久前表示，将在本月主持与东盟国家的高官会谈。
中国动用更多海事力量宣示对南海的主权，南海摩擦加剧，引发外界担心该地区可能发生军事冲突。
菲律宾国防部长加斯明（Voltaire Gazmin）周二指责中国违反南海各方行为宣言，在两国有主权争议的黄岩岛修建筑物。
李克强在南宁举行的中国东盟博览会上称，对于南海争议，中方一贯主张应当由直接当事方在尊重历史事实和国际法的基础上来谈。
“中国政府是有担当的，也愿意通过友好协商寻求妥善解决之策。”
他并表示，中国将循序渐进，稳妥推进“南海行为准则”的商谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。