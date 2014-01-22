李克强：今年继续深化改革 保持政策稳定性

路透北京1月22日 -中国总理李克强周三表示，将按照十八届三中全会的部署，全面深化改革，进一步扩大开放，保持宏观政策连续性和稳定性，积极扩大内需，促进经济平稳增长。

他给正在瑞士达沃斯举行2014年世界经济论坛年会的致辞中称，将在推进结构调整中更加注重提质增效升级，更加注重缩小城乡、区域这两大差距，采取更有力的措施扩大就业、扶贫帮困，促进社会公正。

“今年中国经济政策的基调是稳中求进、改革创新，我认为，这与国际社会对重塑世界经济的期待是吻合的。”李克强称。

他指出，坚持以结构调整拉动内需和改善供给，坚持在扩大开放中扩大内需，继续发挥好内需的主动力作用。这些措施既利当前，更惠长远。去年，中国服务业占GDP的比重已达46.1%，首次超过第二产业，单位GDP能耗比上年下降3.7%。

他指出，中国宏观调控的创新理念与方式和形成的新经验，有助于中国经济在今后乃至今后一段时期继续拿到好成绩。而且，在全球经济不确定因素较多、国际市场对主要经济体宏观政策动向异常敏感的情况下，中国稳定财政、货币政策，保持合理的流动性，向国际市场发出了明确的稳定预期的信号，这也是中国对世界经济发展的负责任之举。

2013年中国GDP增长率为7.7%，从全球范围看，继续保持了中高速增长。居民消费价格涨幅控制在2.6%，全年城镇新增就业人数超过1,300万，是历年最多的，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入实际分别增长7%和9.3%。经济整体呈现出增长较快、物价较稳、就业扩大、收入增加的良好态势。

2014年世界经济论坛年会将于1月22-25日在瑞士达沃斯举行，主题为：“重塑世界格局对政治、商业和社会的影响”。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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