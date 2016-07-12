李克强：要稳定宏观调控政策 适度扩大总需求

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京7月12日 - 中国国务院总理李克强表示，要充分估计形势复杂性，中国经济下行压力还在持续，地区和行业走势分化，多种自然灾害也带来较大影响，要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求。保持经济稳定增长，在合理区间运行。
央广网周二援引他召开经济形势专家座谈会上的讲话称，今年经济运行平稳，符合预期，二季度延续一季度平稳增长态势，内需起了顶梁柱作用，物价总体稳定，带动城镇新增就业700万多人。
李克强指出，今年面对困难严竣的国内外环境，中国通过实施有效宏观政策，经济运行基本平稳，结构向好。
中国将于本周五公布二季度GDP数据，路透综合61家机构预测中值结果显示，中国二季度国内生产总值（GDP）同比增速预计微降至6.6%，从发电量等数据看工业生产将基本持稳，投资则受民间投资下滑拖累进一步放慢增速。
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。