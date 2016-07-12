李克强：要稳定宏观调控政策 适度扩大总需求

路透北京7月12日 - 中国国务院总理李克强表示，要充分估计形势复杂性，中国经济下行压力还在持续，地区和行业走势分化，多种自然灾害也带来较大影响，要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求。保持经济稳定增长，在合理区间运行。

央广网周二援引他召开经济形势专家座谈会上的讲话称，今年经济运行平稳，符合预期，二季度延续一季度平稳增长态势，内需起了顶梁柱作用，物价总体稳定，带动城镇新增就业700万多人。

李克强指出，今年面对困难严竣的国内外环境，中国通过实施有效宏观政策，经济运行基本平稳，结构向好。

中国将于本周五公布二季度GDP数据，路透综合61家机构预测中值结果显示，中国二季度国内生产总值（GDP）同比增速预计微降至6.6%，从发电量等数据看工业生产将基本持稳，投资则受民间投资下滑拖累进一步放慢增速。