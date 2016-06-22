李克强：保持货币信贷总量合理增长 实施好差别化金融政策（更新版）

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路透北京6月22日 - 中国总理李克强日前表示，要继续坚持稳健的货币政策取向，加强与积极财政政策等的协调配合，增强灵活性和针对性，注重预调微调，保持货币信贷总量合理增长，实施好差别化金融政策，支持结构性改革尤其是供给侧结构性改革，推动对重点领域和薄弱环节的支持。

中国政府网援引他周一在考察建行(601939.SS)、央行并主持召开金融系统座谈会时并指出，要改革和完善金融监管体制，多渠道推动股权融资，探索建立多层次资本市场转板机制，发展服务中小企业的区域性股权市场，促进债券市场健康发展，提高直接融资比重。

“金融是国民经济的血脉，在全面实施营改增试点过程中必须确保金融行业税负整体上只减不增。商业银行也要围绕市场需求，不断提高服务实体经济特别是小微企业等的能力。”李克强称。

他指出，面对国际金融市场波动较大、不确定不稳定因素增多的复杂形势，近一年来国内金融领域改革不断推进，银行业保持稳健运行，资本市场风险隐患逐步有效化解，总体实现平稳运行，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，有效支撑了经济稳定发展。

李克强表示，要更大力度推动解决企业尤其是小微企业、民营经济融资难、融资贵问题，减少和规范企业融资过程中担保、评估等方面收费。引导商业银行多措并举满足小微企业和民营经济“短、小、频、急”的融资需求，助力民间投资，防止对一些信誉好、有市场的企业惜贷压贷抽贷。

同时，积极支持新经济发展、新动能培育，鼓励金融机构开发适合大众创业万众创新、推动实体经济发展的金融产品，创新服务“互联网+”、现代物流、节能环保、智能制造等领域发展的方式和手段，加大对现代服务业、战略性新兴产业和传统产业改造升级的金融支持力度。

他强调，提高金融资源配置效率、有效防范金融风险，关键在于深化改革。要深入推进金融领域简政放权、放管结合、优化服务，有序发展民营银行、消费金融公司等中小金融机构，丰富金融服务主体。

要做好顶层设计，运用市场化、法治化方式，采取综合措施逐步降低非金融类企业杠杆率。加强各类金融市场制度建设，强化金融机构内控合规管理；推进互联网金融风险专项整治工作，有效遏制非法集资、非法金融活动，做好前瞻性调控和应急性管理，坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

“有关部门要恪尽职守、守土有责，尤其要加强对跨市场、跨行业、跨机构交叉感染风险的监测、识别和预警，高度关注跨境资本异常流动。”李克强说。（完）