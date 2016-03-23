李克强：加强澜湄互联互通和产能合作 加速推进中老中泰铁路

路透北京3月23日 - 中国国务院总理李克强周三表示，要加强与澜湄国家的互联互通和产能合作，加速推进中老、中泰铁路，中缅陆水联运等大项目，并完善跨境人民币清算安排。

新华援引他在澜沧江--湄公河合作首次领导人会议的讲话并称，中国可以通过产能合作帮助湄公河国家提升工业化产业化水平，愿设立优惠贷款和信贷额度，支持澜湄地区基础设施建设和产能合作项目。

“中国拥有大量优势产业和优质的富余产能，装备和产品性价比高，可以通过产能合作帮助湄公河国家提升工业化产业化水平，”李克强称，各方要加强在基础设施、工程机械、电力、建材、通讯等领域的合作。

他表示，中方愿设立100亿元人民币优惠贷款和100亿美元信贷额度，包括50亿美元优惠出口买方信贷和50亿美元产能合作专项贷款，用于支持澜湄地区基础设施建设和产能合作项目。

澜湄首次领导人会议今日在中国海南三亚召开，包括中国、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、越南。

李克强表示，中方将推动亚洲基础设施投资银行、丝路基金等平台，积极支持澜湄地区基础设施等领域合作开发；并进一步扩大与湄公河国家贸易和投资本币结算，完善跨境人民币清算安排。

同时，中方将继续推动落实“东亚减贫合作倡议”，并优先使用南南合作援助基金，帮助五国落实联合国2030年可持续发展议程所设定的各项目标；设立澜湄合作专项基金，今后五年提供3亿美元支持六国提出的中小型合作项目。

在人文交流方面，李克强表示，中方愿同湄公河国家加强人力资源培训合作，未来3年将提供1.8万人年政府奖学金和5，000名来华培训名额，并探讨设立职业教育培训中心。

“六国通过澜湄合作能形成6个1相加大于6的效应，既能顶住外部经济下行压力，促进自身发展，也可以为促进次区域发展振兴探索新路，”李克强强调。

他同时指出，“澜湄合作并不封闭排他，而是开放包容的...欢迎其他东盟成员国积极参与和提供支持。”（完）

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