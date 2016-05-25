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中国财经 | 2016年 5月 25日 星期三 09:33 BJT

李克强：推进国企“瘦身健体” 探索多方式降低企业杠杆率

路透北京5月25日 - 中国国务院总理李克强强调，要坚定不移深化国有企业改革，着力推进“瘦身健体”，下决心解决产业分布过广、管理层级过多等结构性问题，提高资源配置效率；同时探索多方式降低企业杠杆率。

“着力增强企业自主创新能力，做优主业，下力气退出一批不具发展优势的非主营业务，”新华社周二晚间援引他日前在湖北考察时讲话称。

在化解过剩产能方面，李克强指出，要坚决减去低效无效落后产能，并探索多种方式有效降低企业杠杆率，减轻债务负担。

同时，要做好富余人员安置工作，力争做到转岗不下岗、转业不失业，确有困难的由社保兜底。

李克强并重申，营改增改革的出发点是为企业减负、让利于民，要确保包括金融业在内的各行业税负整体只减不增；政府部门要主动服务金融企业，避免税负增加转嫁给实体经济特别是小微企业。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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