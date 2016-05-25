李克强：推进国企“瘦身健体” 探索多方式降低企业杠杆率

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月25日 - 中国国务院总理李克强强调，要坚定不移深化国有企业改革，着力推进“瘦身健体”，下决心解决产业分布过广、管理层级过多等结构性问题，提高资源配置效率；同时探索多方式降低企业杠杆率。
“着力增强企业自主创新能力，做优主业，下力气退出一批不具发展优势的非主营业务，”新华社周二晚间援引他日前在湖北考察时讲话称。
在化解过剩产能方面，李克强指出，要坚决减去低效无效落后产能，并探索多种方式有效降低企业杠杆率，减轻债务负担。
同时，要做好富余人员安置工作，力争做到转岗不下岗、转业不失业，确有困难的由社保兜底。
李克强并重申，营改增改革的出发点是为企业减负、让利于民，要确保包括金融业在内的各行业税负整体只减不增；政府部门要主动服务金融企业，避免税负增加转嫁给实体经济特别是小微企业。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。