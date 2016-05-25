李克强：推进国企“瘦身健体” 探索多方式降低企业杠杆率

“着力增强企业自主创新能力，做优主业，下力气退出一批不具发展优势的非主营业务，”新华社周二晚间援引他日前在湖北考察时讲话称。

李克强并重申，营改增改革的出发点是为企业减负、让利于民，要确保包括金融业在内的各行业税负整体只减不增；政府部门要主动服务金融企业，避免税负增加转嫁给实体经济特别是小微企业。（完）