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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 14:26 BJT

温家宝：中国经济进一步趋稳

中国国务院总理温家宝周末称，中国经济进一步趋稳，有望在更长时期保持增长，继续成为地区和世界经济增长的重要引擎。 温家宝将出席第15次中国-东盟(10+1)领导人会议、东盟与中日韩(10+3)合作15周年纪念峰会和第七届东亚峰会并对柬埔寨进行正式访问。路透

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