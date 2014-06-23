中国PMI数据提振亚股和澳元 油价因伊拉克局势走坚

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京6月23日 - 亚洲股市和澳元周一上涨，因中国制造业数据乐观，及美国股市触及新高都点燃了市场对风险较高资产的兴趣。与此同时，原油守在九个月高位附近，因伊拉克冲突升级。
早盘中，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.7%。日股日经指数.N225早盘则上涨0.4%。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。
“本月情势有所好转，与显示当局微刺激措施正扩及至实体经济的数据表现相符，”汇丰银行分析师屈宏斌表示。
“在经济持续复苏以前，我们预计决策官员会延续当前宽松政策立场的道路，”他补充说。
风险胃纳在年初受到打压，当时中国发布一连串数据，显示投资，零售销售及制造业生产出现降温。
而澳元则因中国制造业PMI优于预期而劲扬。
澳元兑美元跳涨逾0.0025美元，高见0.9431，看向月初所创两个月高位0.9438美元。
美元近持平为102.04日圆，上日因美债收益率上扬而小涨。
欧元兑美元近持平于1.3594美元。
大宗商品方面，布兰特原油期货LCOc1涨0.3%，至每桶115.16美元，距周四触及的九个月高位115.71不远。
目击者及安全消息人士称，逊尼派武装分子周日占领了伊拉克西部安巴尔省的三个城镇，以把伊拉克安全部队驱逐出逊尼派穆斯林占领的地区。
油价高涨对其他大宗商品市场产生影响，铜价触及三周高位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.2%，报每吨6,835.50美元，此前触及6月4日以来最高位6,850美元。
伊拉克冲突升级及地缘政治紧张局势令黄金受到良好买盘。现货金大致持平于1,313.36美元，距上周五触及的两个月高位1,321.90不远。
美股道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX上周五均收于纪录高位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)有可能将利率在较长时间内维持在低位。(完)
(编译 许那/龚芳/于春红/张若琪/石冠兰)
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