中国PMI数据提振亚股和澳元 油价因伊拉克局势走坚

路透东京6月23日 - 亚洲股市和澳元周一上涨，因中国制造业数据乐观，及美国股市触及新高都点燃了市场对风险较高资产的兴趣。与此同时，原油守在九个月高位附近，因伊拉克冲突升级。

早盘中，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.7%。日股日经指数.N225早盘则上涨0.4%。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。

“本月情势有所好转，与显示当局微刺激措施正扩及至实体经济的数据表现相符，”汇丰银行分析师屈宏斌表示。

“在经济持续复苏以前，我们预计决策官员会延续当前宽松政策立场的道路，”他补充说。

风险胃纳在年初受到打压，当时中国发布一连串数据，显示投资，零售销售及制造业生产出现降温。

而澳元则因中国制造业PMI优于预期而劲扬。

澳元兑美元跳涨逾0.0025美元，高见0.9431，看向月初所创两个月高位0.9438美元。

美元近持平为102.04日圆，上日因美债收益率上扬而小涨。

欧元兑美元近持平于1.3594美元。

大宗商品方面，布兰特原油期货LCOc1涨0.3%，至每桶115.16美元，距周四触及的九个月高位115.71不远。

目击者及安全消息人士称，逊尼派武装分子周日占领了伊拉克西部安巴尔省的三个城镇，以把伊拉克安全部队驱逐出逊尼派穆斯林占领的地区。

油价高涨对其他大宗商品市场产生影响，铜价触及三周高位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.2%，报每吨6,835.50美元，此前触及6月4日以来最高位6,850美元。

伊拉克冲突升级及地缘政治紧张局势令黄金受到良好买盘。现货金大致持平于1,313.36美元，距上周五触及的两个月高位1,321.90不远。

美股道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX上周五均收于纪录高位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)有可能将利率在较长时间内维持在低位。(完)

(编译 许那/龚芳/于春红/张若琪/石冠兰)

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