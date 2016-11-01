中国PMI数据喜人提振亚洲股市 但难抵销美国选举疑虑

路透香港11月1日 - 中国制造业活动强于预期，协助带动亚洲股市周二抹消稍早跌幅，不过投资人仍以审慎态度面对美国总统大选最后一周肉搏战。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，稍早一度触及9月19日以来最低。该指数10月下跌，为5月以来首见。

周二的数据显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值50.4，并创下2014年7月来最高。

“虽然PMI数据很抓眼球，尤其是中小企业的状况有所复苏，但市场仍无法确信复苏是否可长可久，因为信贷体系推动的这波增长让人不放心，”三菱东京日联银行的全球市场研究东亚主管Cliff Tan说。

香港股市恒生指数.HSI早盘上涨0.7%，中国股市沪综指.SSEC也升至平盘上方，地产类股领涨，不过对可能出台更多房屋限购措施给房价降温的担忧，或限制地产股的进一步涨势。

但围绕美国大选的担忧情绪，基本上盖过了良好的中国数据和本周其它事件的影响。

今日稍后，日本央行和澳洲央行将公布政策决定，美联储将于周三公布政策会议结果。这三家央行料均将维持政策不变。

11月8日美国大选之前，投资者的不安情绪体现在所谓的“恐慌指数”，该指数处于一个月最高水平。

民调目前显示，民主党候选人希拉里领先共和党候选人特朗普的优势自上周初以来略有收窄，但新的邮件门论战是否会打击她的支持率，目前尚不明朗。

尽管邮件门令她面临争议，但希拉里在总统选举人团中仍握有很大优势。

市场认为希拉里是一个大体能维持现状的候选人，而如果特朗普获胜，对于美国的外交、国际贸易和国内经济将面临更大的不确定性。

AMP Capital投资策略主管Shane Oliver推测，特朗普获胜将对澳洲和亚洲股市不利，因为市场担忧他的贸易政策，而避险资产比如债券和美元将从中受益。

今天稍晚，两个主要央行将召开会议，短期内亚股大体将原地踏步。

澳股下跌0.6%，该国央行将在0330 GMT公布政策决议，分析师预期将维持利率在纪录低点1.5%不变。

周二日本央行预计也将维持政策设定、以及对经济温和复苏的预测不变，尽管消费和出口疲弱迫使该行承认，未来数年通胀率将距离目标水平很远。

股市普遍走疲，提振债券价格；美债收益率全面下滑，两年至30年期公债收益率跌幅在2-4个基点之间。亚洲早盘时，日本及澳洲公债收益率均被推低。

外汇市场相对较为平静，主要货币陷于狭幅区间内游走。

美元指数继9月挺升后，目前持平在98.41左右.

美国原油挫跌近4%后，目前持稳于每桶约46.9美元；指标布兰特原油持平于48.85美元左右，之前在海外市场下滑近1.5%。

石油输出国组织(OPEC)官员周一批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。这标志着成员国正在取得进展，逐步弥合在以何种方式以及何时进行产量管理、并最终管理油价问题上的分歧。

但OPEC代表并未达成任何具体条款，消息人士们指称，伊朗甚至拒绝冻产。(完)