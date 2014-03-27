中国PMI料将逐渐好转 人行关注离岸人民币风险--巴克莱

* 中国经济并不如外界预期转弱

* 中国PMI有机会逐渐好转

* 人民币贬值不是为了帮助出口

* 人行关注离岸人民币的货币风险

记者 林妙容

路透台北3月26日 -投行巴克莱经济学家梁伟豪周四在台北表示，外界对中国经济有趋弱的担忧，但他认为这并非事实，中国采购经理人指数(PMI)有机会逐渐好转，订单也将从3月起逐步走稳，并惠及整个亚洲。

此外，他也称人民币近来的贬值绝非为了扶助中国的出口，人民币长期仍然看升，但离岸人民币的资产增加速度过快，已引起人行的关注。

梁伟豪在接受路透专访时指出，美国的经济数据自3月起已有转好的迹象，他观察1-2月美国经济确实是受到严寒气候的影响，以致中国及许多亚洲国家的出口表现不佳，但预料这个短期因素结束后，3月起以中国为首的亚洲各国，都有机会受惠美国的复苏，接单改善，中国PMI也会开始好转。

〞大家看到中国PMI在40几，就觉得中国的经济成长在下滑，其实没有那么可怕。我认为PMI会开始回升。〞梁伟豪说。

他进一步解释，由于调结构的需要，中国淘汰了一些落后产能，产能被关闭，就会影响PMI的表现，但这只是让中国的经济成长由量转向质，长久来说是好事，〞这不是美国消费者的问题，也不是中国消费者的问题。〞

日前甫公布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

巴克莱对中国经济成长率的预估2014年及2015年分别为7.2%及7.4%，在投行中属相对保守。但梁伟豪强调，这个成长数据和过去中国的成长不同，藉由调结构及城镇化，中国的经济的成长引擎将由投资部门转向消费部门，更为平衡，而投资人可能低估了改革所带来的正面影响，他认为中国将藉此迈入高所得国家。

**人行关注离岸人民币的货币风险**

谈到近来人民币的贬值及放宽波动幅度至2%，梁伟豪称外界传出此举有部分是为了扶助中国的出口，但他不表认同。

他指出，中国是高度进口密集的国家，2011年至2013年都是进口多于出口，人民币如果贬值，将会对进口物资造成涨价的效果，而且不能保证一定有利出口，因此人行不会为了扶助出口而让人民币贬值。

和多数投行的意见一致，梁伟豪认为人行是为了解除外界对人民币单向升值的预期，并更强调人民币是可能双向波动的，但他也预期人民币长期依旧看涨，但认为人行将偏好人民币上涨速度减缓。

不过他同时提出另一观点，指出离岸人民币的存款成长过快，促使人行关注离岸人民币的货币风险，也是另一个让人民币贬值的理由。

〞我相信人行对离岸人民币存款很关心，CNH发展的速度很快，这就造成了货币风险...人行想要的应该是realmoney(中长期投资资金)，不是fast money(热钱)。〞他说。

据台湾央行(至今年2月)、香港金融管理局(至今年1月)及新加坡金融管理局(至去年12月)的资料，三地人民币存款分别为2,471亿、8,934亿及2,000亿，合计已达1兆(万亿)3,405亿元，成长快速。(完)

(审校 杨淑祯)

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