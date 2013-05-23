伯南克谈话及中国PMI利空来袭 亚洲金融市场一片哀鸿

5月23日在东京一处证交所营业厅外拍到的显示屏。 REUTERS/Toru Hanai

5月23日 - * 汇丰公布中国5月PMI初值后亚股哀鸿遍野，信用互换利差扩大

* 日经指数暴跌7%，创史上第11大跌点纪录

* 日债弹升，之前10年期日债收益率创逾一年来新高

* 韩元遭重创，因美元全线上涨

路透新加坡5月23日 - 美国联邦储备委员会(FED，美联储)主席伯南克收紧政策谈话，以及中国工业活动数据疲弱，令周四亚洲金融市场大受震撼，带动美元升至三年高点，股市一片惨跌，日债市场亦大受冲击，收益率升至一年高点。

此间股市及债市追随美股及美债走势，此前伯南克在国会听证会发表的证词，令人担心美国撤回货币刺激政策时点要早于预期。

中国制造业调查结果不振，增添对这个全球第二大经济体复苏推迟的担忧，并令金融市场跌势扩大，拖累MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS大跌2.4%。

日本股市日经指数.N225波动剧烈，盘中一度上涨1.5%，但收盘时暴跌7.3%。新加坡海峡时报指数.FTSTI创下一年来最差表现，香港股市.HSI则是创下七周来单日最大跌幅。

韩元兑美元跌1.3%，美元指数.DXY触及三年高位84.498，美元兑澳元触及11个月高位。

瑞银驻新加坡的汇市分析师Gareth Berry称，“美国经济有较好成长的前景，另外最终可能会紧缩货币政策，在此背景下有美元买盘。”

“不过仅仅因为美元上涨，不能表明我们处于避险模式。”

伯南克周三表示，联储的货币刺激举措正在帮助美国经济复苏，但央行需要看到经济前行动力增强的进一步迹象，才会降低刺激的力度。

虽然伯南克明确美联储需要看到经济进一步改善才会减少刺激措施力度，但金融市场将其言语解读为强硬。周三公布的美联储最新一次会议记录也显示，多数委员将紧缩政策启动的要求设定得很高。

“从2008年金融危机爆发前夕到现在，美联储一直都未收紧政策，”Westpac外汇策略师Sean Callow谈到此金融危机时称。

“大多数股市都走出了波澜壮阔的行情，市场普遍认为伯南克的言论将与纽约联邦储备银行总裁杜德利的意见一致--即是不要担心，将有更多美元注入，”Callow谈到着名的鸽派人物杜德利时称。

美国股市创下5月1日以来最大单日跌幅。美国10年期公债收益率周四稍早触及两个月高位2.069%，现报1.98%，因投资者匆忙转投避险资产。

不过，亚洲信用市场受到全球性风险资产忧虑升温的影响，iTraxx除日本外亚洲投资级别指数利差扩大4个基点。

欲浏览G4货币2007年以来表现图表，请点击：(link.reuters.com/mem28t)、

欲浏览2013年大宗商品相关图表，请点击：(link.reuters.com/reb25t)

**日经指数重挫7.3%**

日股日经指数收盘大跌7.3%，报14,483.98点，受累于日本公债走低，以及中国制造业活动疲弱。日经指数早盘曾跳涨至五年半新高。

受此影响，押注日本经济复苏和日圆走软的大量仓位被削减，推动美元兑日圆下跌1.5%至101.6日圆，远离周三高位103.74日圆，这也是2008年10月以来最高水准。

日本公债今日稍晚亦反弹，虽然公债价格盘初走低，因美国公债收益率上升加重日本债市跌势。日本央行上个月祭出激进的货币刺激举措以刺激通胀后，日本公债就已大跌。

“伯南克似乎倾向于削减购债计划，这令人有些意外，”东京Pinebridge Investments的固定收益主管Tadashi Matsukawa表示，“此外，日本央行没有提供平复日债的具体措施。”

日本央行总裁黑田东彦之前只是口头上对近期日债收益率上涨表示担忧，并重申在经济改善的时候收益率可能会自然上涨。这令日债交易人士感到失望。

10年期日债收益率升至1.000%，为去年4月初以来最高位，最新报0.835%，日内下跌5个基点。

10年期日债收益率较4月5日所及纪录低点0.315%上涨了两倍多，而就在4月4日，日本央行推出前所未有的货币扩张政策。

为安抚紧张不安的投资者，日本央行挹注了2.0万亿日圆(194亿美元)的一年期资金。这是日本央行在最近几周使用过几次的市场操作手段，以期降低日债市场的波动性，不过成效有限。

日本经济财政大臣甘利明在市场收盘后表示，股市上涨速度一直快于预期，日圆上涨是对股市大跌的自然反应。

**跌声一片**

香港股市.HSI周四遭遇七周来最大单日跌幅，此前公布的调查显示中国5月制造业自去年10月来首见萎缩。

0830GMT，新加坡股市下1.9%，为2012年5月以来的最差表现。

新兴亚洲货币兑美元下挫，其中韩元下滑1.3%，菲律宾披索跌近1%。

中国疲弱PMI数据令澳元承受的压力加剧，澳元兑美元降至2012年6月以来最低。

大宗商品市场，布兰特原油期货下滑1.2%至每桶101.32美元，现货金上涨近1%，报每盎司1,381.85美元。(完)