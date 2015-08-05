7月财新中国服务业PMI创11个月新高 但受制造业拖累经济仍低迷

路透北京8月5日 - 中国财新传媒最新PMI调查显示，7月中国服务业扩张步伐加快，新订单稳步增加；不过受制造业低迷影响，整体需求仍未有太多改善，中国经济增长依然乏力。

财新/Markit周三联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)为53.8，自上月的五个月低点51.8回升，并创下11个月高位。当月服务业新业务指数稳步回升，是服务业活动回暖的重要拉动因素。

财新服务业PMI的走势也与官方非制造业PMI类似。7月官方非制造业商务活动指数微升至53.9，继续高于临界点，并创出五个月来新高。

不过，受累于制造业PMI降至两年低点，今日同时公布的7月财新制造业和服务业综合产出指数降至14个月低位。

据Markit提供的新闻稿，7月服务业新业务指数自上月的52.2劲升至54，为八个月来的次高，这也使得企业增聘人手，就业指数较上月上升。

价格指数也继续上涨，其中收费价格指数升至2013年9月以来最高位，投入价格指数也较上月回升。经营预期指数亦较前月回暖，但整体仍处于历史较低水准。

此前公布的制造业PMI均不景气，生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累中国7月官方制造业PMI降至五个月低位50；财新制造业PMI终值较初值进一步下调至47.8，降至两年低点，表明经济企稳基础不够牢固，下半年经济增长令人担忧。

日前召开的中共中央政治局会议指出，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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