7月财新中国服务业PMI创11个月新高 但受制造业拖累经济仍低迷

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月5日 - 中国财新传媒最新PMI调查显示，7月中国服务业扩张步伐加快，新订单稳步增加；不过受制造业低迷影响，整体需求仍未有太多改善，中国经济增长依然乏力。
财新/Markit周三联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)为53.8，自上月的五个月低点51.8回升，并创下11个月高位。当月服务业新业务指数稳步回升，是服务业活动回暖的重要拉动因素。
财新服务业PMI的走势也与官方非制造业PMI类似。7月官方非制造业商务活动指数微升至53.9，继续高于临界点，并创出五个月来新高。
不过，受累于制造业PMI降至两年低点，今日同时公布的7月财新制造业和服务业综合产出指数降至14个月低位。
据Markit提供的新闻稿，7月服务业新业务指数自上月的52.2劲升至54，为八个月来的次高，这也使得企业增聘人手，就业指数较上月上升。
价格指数也继续上涨，其中收费价格指数升至2013年9月以来最高位，投入价格指数也较上月回升。经营预期指数亦较前月回暖，但整体仍处于历史较低水准。
此前公布的制造业PMI均不景气，生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累中国7月官方制造业PMI降至五个月低位50；财新制造业PMI终值较初值进一步下调至47.8，降至两年低点，表明经济企稳基础不够牢固，下半年经济增长令人担忧。
日前召开的中共中央政治局会议指出，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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