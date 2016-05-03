财新中国4月制造业PMI小幅回落至49.4 经济仍在筑底中

财新中国4月制造业PMI小幅回落，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。财新/Markit周二联合公布，中国4月制造业PMI小幅下降至49.4，但仍是过去10个月来次高水准。财新智库首席经济学家何帆称，政府需要密切留意经济进一步放缓的风险。路透