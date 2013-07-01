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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 1日 星期一 14:06 BJT

中国官方和汇丰PMI双降

中国6月官方和汇丰制造业PMI均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。市场人士普遍预期，短期内中国出台刺激经济措施可能性不大，未来更多将牺牲一定的经济增速换取结构调整的空间。图为北京CBD街景。路透
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