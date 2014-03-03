中国经济平稳探底 失速风险尚小

受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点，这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。但分析人士预计，目前增速放缓料在政府可容忍区间内，失速风险尚小。本周三全国人大会议开幕时，国务院总理李克强将发表政府工作报告，届时将宣布2014年宏观经济目标和重要任务。图为摄于2013年2月28日浙江一家钢铁厂的资料图片。