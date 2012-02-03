中国1月官方非制造业PMI季节性回落至52.9%--统计局

路透北京2月3日电---中国国家统计局与中国物流与采购联合会(CFLP)周五公布,1月官方非制造业商务活动指数(PMI)出现季节性回落,至52.9%.其中,新订单指数跌至临界点以下,表明非制造业市场需求回落.

新闻稿显示,在非制造业PMI各主要分类指数中,新订单指数、新出口订单指数、从业人员指数、供应商配送时间指数均有所回落.新订单指数为48.5%,比上月下降2.0个百分点.

其中,建筑业新订单指数低於临界点,呈季节性回落;房地产业在宏观调控政策持续作用下延续低迷走势;但零售业、航空运输业、铁路运输业、道路运输业等行业市场需求旺盛.

此外,收费价格指数在连续3个月低於临界点後,本月重回50%以上,表明在假日集中消费的带动下,该月非制造业企业的销售或收费价格有所提高.

受该数据下滑影响,澳元及欧元跌至日低.

由於没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低於50%,反映非制造业经济下降或回落.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.

昨日出炉的1月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI连续第二个月双双回升.尽管官方PMI优於预期,汇丰PMI却仍落于荣枯分水岭下方,但在宏观政策调控持续发力下,中国经济增长内生动力开始显现,经济增速回落进程料放缓.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI 52.9 56.0 49.7 57.7 59.3 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 (完)

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--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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