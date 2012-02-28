调查：2月官方PMI料至五个月来新高

公布项: 中国2月官方制造业PMI 公布时间: 3月1日(周四)约9:00 路透预估中值: 50.7 预估区间: 50.0-51.8 (14家受访机构) * 历史数据: 2012年1月--50.5 12月--50.3 11月--49.0

* 重点关注:

接受路透调查的14位分析师预计,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 回升至50.7,创自去年9月来高水平位,主要受惠于春节後企业复工的季节性因素拉动.

分析师普遍预计,今年一季度中国经济增速还将处於下滑轨道,但回落趋势有所放缓,实现软着陆无虞.考虑近期国际政治环境动荡,以及全球货币政策或再次大幅放松,输入性通胀压力仍大,中国政策全面放松机率不大.

华宝信托分析师聂文认为,从2005年公布PMI数据以来,春节次月都比春节当月有较大的上升,主要是由於春节後企业复工影响所致.今年除了春节复工因素外,货币政策微调後,流动性适当放松,外围经济略好预期,均有助於2月份PMI继续回升.

中国央行此前宣布,自2月24日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家预计,接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.

稍早公布的2月汇丰(HSBC)中国制造业PMI初值数据为49.7,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方,显示经济增长未脱放缓轨道.

* 市场影响:

若2月官方PMI持续回升,料巩固市场对於中国制造业回暖的信心,进而提振对於国内需求向好的乐观预期.助涨对中国股市沪综指 .SSEC 看多情绪,刺激股市温和回暖.此外,这在欧美经济和市场仍然低迷的背景下,国际大宗商品市场亦将受到正面鼓励.

若2月官方PMI大幅低於预期、甚至跌至分水岭50下方,可能激发中国制造业活动萎缩的疑虑,加深市场对实体经济"硬着陆"可能性的担忧.国际原油 CLc1、黄金 XAU= 等对中国经济颇敏感的大宗商品价格或将受到冲击,并拖累商品货币如澳元、加元 CAD= 兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.

中国股市沪综指周一连续第七日收涨,报收2,447.057点,刷新近三个半月新高.分析人士认为,场外资金继续回补,再度确认了市场回暖格局.尽管中期上行趋势还未结束,但短期震荡过程则仍需谨慎.

以下是各机构给出的2月官方PMI预估详情:

澳新银行 50.7

中金公司 50.7

国信证券 50.1

海通证券 50.7

华宝信托 51.5

兴业银行 50.7

ING金融市场 51.0

民生证券 51.0

北京领先咨询 50.5

国海证券 51.8

渣打银行 50.2

UBS 50.0

湘财证券 50.8

浙商证券 50.8

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中值 50.7

上月 50.5

去年同期 52.2 (完)