1月官方制造业PMI降至半年低点

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
* 1月官方制造业PMI降至六个月低点的50.5
* 与路透调查中值一致
* 仍位于荣枯线之上，显示制造业扩张势头放缓
* 主要受春节因素影响
(新增数据细节和评论)
路透北京2月1日 -中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至六个月低点，显示制造业继续保持增长态势，但受春节因素影响扩张势头有所放缓。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，1月PMI为50.5，与路透调查中值一致。该数据上月为51.0。
国家统计局网站上刊登新闻稿，认为PMI数据尽管比上月回落0.5个百分点，但连续16个月位于临界点以上，表明中国制造业继续保持增长态势；而1月PMI的回落主要受春节临近因素的影响。
新闻稿引述该局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，从分项指数看，生产指数、新订单指数、采购量指数等位于荣枯线以上，整体水平不低、需求也在继续保持扩张态势，但企业原材料活动有所减弱。
“但也要看到，主要原材料购进价格指数、新出口订单指数、进口指数等位于荣枯线以下，出现不同程度下降。”他续称。
赵庆河并认为，生产经营活动预期指数回升到51.3%，表明企业对未来发展的信心有所增强；随着已出台政策措施的巩固和新改革措施的推出落实，预测企业生产经营环境会进一步改善，市场活力会进一步增强。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
______________________________2013-14年_________________________________
1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
2月
PMI(%) 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8
50.6 50.9 50.1 （完）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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