中国5月官方非制造业PMI升至55.5 创六个月新高--统计局

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京6月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，5月官方非制造业商务活动指数升至55.5，较上月上升0.7个百分点，并创出六个月新高。
分行业看，服务业商务活动指数为54.4%，比上月上升1.0个百分点。其中租赁及商务服务业、装卸搬运及仓储业、互联网及软件信息技术服务业、生态保护环境治理及公共设施管理业商务活动指数位于60%以上的高位景气区间，企业业务总量较快增长。
居民服务及修理业、电信广播电视和卫星传输服务业、房地产业和铁路运输业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量减少。但建筑业企业业务总量继续增长，但增速放缓。
新订单指数为52.7%，比上月上升1.9个百分点，为近八个月以来的高点。分行业看，租赁及商务服务业、生态保护环境治理及公共设施管理业、互联网及软件信息技术服务业、航空运输业、住宿业等行业市场需求有所增加；居民服务及修理业、邮政业、餐饮业、房地产业和铁路运输业市场需求有所减少，建筑业市场需求持续增长。
中间投入价格指数为54.5%，比上月上升2.1个百分点，表明非制造业企业用于生产运营的中间投入价格总体水平有所上涨。收费价格指数为49.0%，比上月下降0.4个百分点，位于临界点以下，表明非制造业企业的销售或收费价格总体水平有所下降。
业务活动预期指数高位回落。业务活动预期指数为60.7%，虽比上月回落0.8个百分点，仍处于高位景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期持乐观的态度。分行业看，仅居民服务及修理业业务活动预期指数低于临界点，其他行业均位于扩张区间。
中国非制造业采购经理指数(PMI)指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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