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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 16日 星期二 13:15 BJT

汇丰中国制造业PMI跌破50 需求疲弱要求政策持续放松

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。不佳的PMI数据公布后，中国国内金融市场反应冷淡。路透
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