中国8月官方制造业PMI升至16个月高位（更新版）

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* 官方8月制造业PMI上升至51,高于预期的50.6

* 分项指数均回升，为今年首现

* 但中小企业PMI仍偏低

* 中国经济呈现向好走势

路透北京9月1日 - 中国制造业正在逐步恢复活力,宏观经济先行指标--中国8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，8月制造业采购经理人指数(PMI)升至51，为去年4月以来最高位，当时为53.3；其中新订单指数涨幅明显，自7月的50.6升至52.4。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群评论称，8月份PMI指数明显回升，经济走稳态势进一步明确。PMI中的订单、生产、购进价格、采购量、库存、就业等指标均有不同程度回升，是今年以来首次出现。

不过，8月官方PMI明显改善主要归功于大型企业，而小微企业继续位于萎缩区间，经营仍较困难。

“市场预期好转，企业对发展环境变化的适应性增强。”但他同时指出，在看到经济增长走稳的同时，也要注意到企业经营状况分化特征较强，中小企业PMI指标水平仍然偏低，需要进一步推进转型升级，巩固经济平稳健康发展的基础。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，新订单指数连续两个月回升，为16个月以来的最高点，是本月制造业PMI明显回升的有力支撑。而生产指数与新订单指数的差值缩小至0.2个百分点，为近7个月以来的最小差值，表明本月制造业供需矛盾有所缓解。

此外他指出，在需求回暖的带动下，本月对市场反应灵敏的原材料购进价格指数由上月的50.1快速升至53.2，为6个月来的高点，进一步释放出市场向好的信号。

路透访问分析师原本预计8月官方数据将落在50.6；上月数据为50.3，均不及8月的实际公布值。

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

__________________2013年______________________ ____________2012年________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2

从不同企业类型看，大型企业和小微企业的表现仍然是冰火两重天。赵庆河指出，大型企业PMI为51.8，连续12个月位于临界点以上，稳定经济的作用更为突出；而小型企业PMI为49.2，连续17个月位于临界点以下，意味着小微企业经营仍然较为困难，中央扶持小微企业的政策要狠抓落实。

更加侧重中小企业的汇丰PMI此前公布8月制造业PMI初值，显现相对乐观迹象，数据重归50.1的荣枯线上方并创下四个月高点，主要受新订单改善影响。

出口方面，汇丰PMI新出口订单水平较前月下降且仍在萎缩区间，显现海外环境不太乐观；而官方PMI反映的外贸形势有所好转，8月新出口订单指数为50.2，是2013年4月以来首次回升至临界点以上。

汇丰和官方制造业PMI均获改善，预示中国经济或已走出低谷，开始向好。中国政府已陆续出台一系列稳增长举措，如取消和下放行政审批，针对小微企业减税，增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。

有鉴于包括汇丰PMI初值在内的多项指标获改善，德意志银行把中国下半年经济增速预估上调0.1个百分点，至7.7%。

澳新银行大中华区首席经济师刘利刚和中国经济师周浩则在8月官方PMI数据公布后称，从近期的指标来看，他们认为经济出现了一定的上升势头，也维持全年经济增长7.6%的预测，第三季度的GDP增速也将维持在7.5%左右。

中国将从9月8日开始陆续公布包括外贸、通胀和投资等多项宏观数据，市场目前对中国三季度经济增长的预期趋于乐观，预计会较二季度好转。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为官方5月制造业PMI分项一览：

指标 2013年8月份 2013年7月份 比上月

指数 指数

PMI 51 50.3 上升

生产指数 52.6 52.4 上升

新订单指数 52.4 50.6 上升

新出口订单指数 50.2 49 上升

积压订单指数 44.8 44.7 上升

产成品库存指数 47.6 47.3 上升

采购量指数 52 50 上升

进口指数 50 48.4 上升

购进价格指数 53.2 50.1 上升

原材料库存指数 48 47.6 上升

从业人员指数 49.3 49.1 上升

供应商配送时间指数 50.4 50.1 上升

生产经营活动预期指数 59.4 56.4 上升

(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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