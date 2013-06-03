中国官方PMI反映经济结构性矛盾仍突出--中金

路透北京6月3日 - 中国官方5月制造业PMI意外反季节上升，但在国内投行--中金公司看来，PMI指数回升表明有企稳回升迹象，但绝对水平仍在低位，尚不足以令其改变对近期增长动能较弱的判断，而且数据也反映出经济中的结构性矛盾依旧突出。

中金认为，近期政策面动向表明政府对经济增长放缓的容忍度有所提高，注意力集中于对经济中结构性矛盾的调整和改革。因此，短期内宏观政策出台总量刺激措施的可能性不高。

“5月PMI显示制造业的环比增速有好转迹象，可能反映前期融资扩张的滞后影响。但是，改善的幅度小，总体水平也较低，不能排除回升只是经济短期波动中的低基数所反映的数据特征。”中金首席经济学家彭文生在研究报告中称，“结合历史数据，以及当前其他指标，综合来看目前制造业的增长势头仍然疲弱。”

中金指出，5月制造业PMI出现反季节性上升，打破了往年同期平均下降2.7个百分点的经验规律，但是50.8的水平明显低于历史同期53.3的均值。

“（5月数据环比4月上涨的）一个解释是4月的环比扩张动力非常弱，因此虽然5月较4月好转，但是经济的环比扩张动能仍然不强。”报告称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.8，为去年4月以来次高位，最高值是今年3月创下的50.9；其中购进价格指数环比升幅最大，从上月的40.1升至45.1。

由于统计方法和调查样本侧重点不同，中国官方数据和汇丰PMI走势通常会有背离。此前出炉的汇丰中国5月制造业PMI初值续降至49.6，创七个月最低位。汇丰定于今日北京时间0945公布终值数据。

中金报告指出，值得注意的是，根据国家统计局公告，5月PMI中跟投资相关的重工业则大多仍位于收缩区间，这显示增长较快的基础设施投资和房地产投资并没有对相关行业产生显着拉动作用。

“一个可能的原因，扩张的社会融资主要涌入房地产业和对利率不敏感的地方政府融资平台，导致实际融资成本较高，反而对制造业部门构成挤压，而小企业所受到的挤压尤为严重。”中金称，“这也解释了为何中采PMI中的小企业指数并未随大中型企业指数一同回升，而样本包含更多小企业的汇丰PMI则继续下跌。”

官方PMI中的一个亮点是，购进价格指数在上月创出40.1的2008年12月以来最低值后，5月反季节大幅回升5个百分点。中金据此预测中国5月PPI环比下跌0.3%，同比下跌2.5%，跌幅可能小于其此前预测2.7%。“5月购进价格的大幅回升，预示着PPI可能已经在4月见底，未来有望小幅回升。”报告称。

政策面而言，中金认为政府对经济放缓的容忍度有所提高，短期内出台总量刺激的可能性不高，但也不排除针对结构性矛盾再次进行政策微调，在保持货币总量政策稳定的同时，通过结构性减税和民生投入加大体现财政政策的积极性，并加大建立房地产调控长效机制的力度。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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