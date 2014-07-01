焦点：6月PMI数据印证中国经济企稳态势确立 微刺激料继续

路透北京7月1日 （作者 宿泱韫） - 中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

惟PMI反弹力度并不算强，中国经济依然面临地方政府去杠杆、房地产投资放缓等下行风险，增长基础尚不够牢固。业内人士表示，接下来仍有继续进行微刺激的必要。

“PMI与经济企稳的态势吻合，说明需求有改善，二季度经济在微刺激下企稳。“交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示，但PMI反弹力度较去年偏弱，对反弹高度不能寄予厚望。

他认为，通过政策托底，中国经济已摆脱了一季度较大的下行压力，运行在合理区间，接下来应加大微刺激落实力度，预计全年GDP会前低后稳，7.5%的增幅目标可以实现。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。

汇丰(HSBC)/Markit亦稍后公布，中国6月制造业PMICNPMIF=ECI终值为50.7，接近初值的50.8，为今年来首度扩张，同时这也是该指数七个月来的最高位。5月终值为49.4。

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”这印证了需求增加、去库存加速的趋势。“汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌就汇丰PMI点评称，”经济继续显露更多复苏迹象，而且受益于基建投资加大力度，这种增长动力可能会在未来几月延续。“

但他同时指出，房地产市场放缓仍构成下行风险，对下半年经济增长继续造成压力，并预计在经济持续复苏之前财政和货币政策都将保持宽松。

PMI数据符合预期，市场则反应较平淡，中国股市沪综指.SSEC高开低走，早盘收跌0.2%，对中国经济敏感的澳元AUD=数据公布后基本持平。

**微刺激料继续**

6月官方和汇丰制造业PMI分项指数的走势也呈现出高度一致性，新订单的强劲回升说明需求已开始回暖，生产指数的环比上升则显示企业经营状况的好转。

汇丰制造业PMI新订单分项升至51.8，创下2013年3月以来最高水准，出口订单自前月高点下滑但仍持于50上方；官方新出口订单则回升1个百分点，为所有分项中最大升幅，新订单亦环比上升。

生产指数方面，官方环比上升0.2个百分点，汇丰则升至七个月高位，且为五个月来首度扩张。在新订单的带动下，制造业去库存速度也在加快，汇丰的产成品库存分项指数创下2011年10月以来最低点。

“从（官方）PMI分项指标看，新订单、出口订单等各类订单指数，采购量指数、进口指数和产成品库存指数，购进价格指数等都出现提高，反映了随订单水平回升，企业采购和生产活动水平开始回升。稳增长各项政策措施已见成效。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群表示。

尽管PMI数据释放出诸多乐观的信号，但市场人士对中国经济增长仍持谨慎态度，海通证券在数据出炉后的快评中指出，步入三季度，高基数、库存偏高和地产低迷是经济反弹的三大隐忧，反弹动力容易衰竭。

海通宏观分析师高远预计，微刺激后期还会加些量。一方面货币政策定向放松的大基调难改，另一方面，可能还是会加大对诸如交通设施、城市管网等基建的投资。

中央二季度以来已祭出三波微刺激政策，内容涉及结构性减税、棚户区改造、铁路投资、刺激出口，货币政策上也通过微调、定向降准加大宽松力度。

近期微刺激的落实力度继续加大，中央加强对地方落实的督导，全国各地纷纷出台稳增长政策。铁路建设加快推进，目前已有14条铁路集中开工，总里程3,712公里，投资规模3,273亿元，银监会则同意中国国开行[CHDB.UL]筹建住宅金融事业部，并将指导开发银行不断加大对棚户区改造的支持力度，随后还宣布调整商业银行存贷比计算口径，以助信贷资源支持实体经济。

”房地产投资远未见底，完成全年经济目标难度加大，基建投资需加大对冲力度。据此，我们认为更有力度的'微刺激'渐行渐近。“民生证券研究院副院长管清友在最新报告中写道。（完）

(审校 曾祥进)

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